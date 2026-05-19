İstanbul Boğazı'nda gece dalışı faciayla bitti: Cansız bedeni bulundu
İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında gece 02.00 sıralarında midye ve salyangoz toplamak için tüplü dalış yapan 39 yaşındaki C.S. akıntıda kayboldu. Birlikte daldığı yeğeni A.A.'nın denizden çıkmasının ardından durumu bildirmesiyle, arama kurtarma çalışması başlatıldı. C.S.'nin cansız bedeni dalış yaptığı yerin 10 metre ilerisinde bulundu.
Dalış sonrasında su yüzeyine çıkamayan dayısı için paniğe kapılan yeğen A.A. durumu hızla yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, dalgıç ekibi ve Sahil Güvenlik unsuru sevk edildi.
Gece karanlığında su altında başlatılan arama kurtarma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle daha da genişletildi. Ekipler, İstanbul Boğazı'nın zorlu akıntı şartlarına rağmen havadan drone desteğiyle sahil şeridini ve deniz yüzeyini anbean taramaya devam ediyor.
Kayıp akrabasının arama çalışmaları için Kuruçeşme Parkı'na gelen yeğen, "Gece saat 02.00'da daldı. Daha sonra haber alamadık. 10 saattir kayıp. Midye veya salyangoz çıkarıyorlardı. İki kişi daldılar. Biri dayım diğeri de dayımın oğluydu. Dayım C.S. kayıp" dedi.