İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar

İstanbul Boğazı'nda, tehlikenin eşiğinden dönüldü. Bebek açıklarında kontrolden çıkan Malta bandıralı bir tanker, kıyıya doğru sürüklendi. Yolcu teknelerine de çarpma tehlikesi yaşayan tanker, son anda dümen kırdı. O anlar DHA kamerasına saniye saniye yansıdı