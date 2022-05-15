İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus
Arnavutköy sahilini istila eden denizanaları görenleri tedirgin etti. Geçtiğimiz yıl müsilaj tehdidi ile gündeme gelen İstanbul Boğazı'nda, ortaya çıkan bu görüntülerin yanı sıra kirlilik de göze çarptı.
Beşiktaş Arnavutköy Sahili, olta balıkçılarının, yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor.
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Bu önemli uğrak noktasında, son günlerde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikti.
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Denizanalarının yanı sıra, deniz yüzeyindeki poşet, kova, tenis topu gibi çöpler dikkat çekti.
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Balıkçılar oltalarına çok sayıda denizanası ve çöpün takıldığını dile getirdi.
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