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İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus

Arnavutköy sahilini istila eden denizanaları görenleri tedirgin etti. Geçtiğimiz yıl müsilaj tehdidi ile gündeme gelen İstanbul Boğazı'nda, ortaya çıkan bu görüntülerin yanı sıra kirlilik de göze çarptı.

İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus - Resim: 1

Beşiktaş Arnavutköy Sahili, olta balıkçılarının, yürüyüş yapmak ve deniz havası almak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. 

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İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus - Resim: 2

Bu önemli uğrak noktasında, son günlerde deniz yüzeyinde çok sayıda denizanası birikti.

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İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus - Resim: 3

Denizanalarının yanı sıra, deniz yüzeyindeki poşet, kova, tenis topu gibi çöpler dikkat çekti. 

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İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus - Resim: 4

Balıkçılar oltalarına çok sayıda denizanası ve çöpün takıldığını dile getirdi.

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