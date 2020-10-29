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  3. 29 Ekim 2020 16:14

İstanbul Boğazı'nda nefes kesen yat yarışı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın startı ile başladı.

İstanbul Boğazı'nda nefes kesen yat yarışı

Dolmabahçe Sarayı önünden başlayan ve Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'dan 61 yat ve 650 sporcunun katıldığı yarış 4 gün sürecek.

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İstanbul Boğazı'nda nefes kesen yat yarışı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başladı. Yarış öncesinde, Dolmabahçe'de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da sahil güvenlik teknesine binerek törene katıldı.

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İstanbul Boğazı'nda nefes kesen yat yarışı

Tören saygı duruşu ve teknelerin sirenleriyle başladı. Saygı duruşunun ardından Vali Yerlikaya yarışın startını verdi. Yatlar Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yapılacak.

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İstanbul Boğazı'nda nefes kesen yat yarışı

4 gün sürecek yarış 31 Ekim'de Adalar parkurunda “Mavi Vatan Kupası"etabı ve 1 Kasım'da ise, Kalamış Koyu'nda “Barbaros Hayreddin Paşa Kupası" etabı ile etkinlik sona erecek.

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