İstanbul Boğazı'nda SOLOTÜRK şovu: Fethin yıl dönümünde İstanbul'u böyle selamladı

Bugün 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.00'da Yenikapı Meydanı'nda on binlerce kişinin katılımıyla icra edilecek asıl büyük gösteri öncesinde, çevre tanıma amacıyla yapılan bu hazırlık uçuşu, şehrin dört bir yanından büyük bir ilgiyle takip edildi. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir'in kokpitinde yer aldığı F-16 savaş uçağı, İstanbul'un tarihi silüeti üzerinde gururla manevralar yaptı. Uçuşu sahil şeridinden izleyen vatandaşlar, gökyüzündeki bu muazzam şova alkışlarla ve cep telefonu kameralarıyla eşlik etti. Kartal'dan ailesiyle birlikte kilometrelerce yol kat ederek gösteriyi izlemeye gelen emekli bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, duygularını "Gururumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri. Hem bugün çevre tanıma uçuşunu hem de asıl gösteriyi izlemek için ailecek geldik" sözleriyle ifade etti.