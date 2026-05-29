İstanbul Boğazı'nda SOLOTÜRK şovu: Fethin yıl dönümünde İstanbul'u böyle selamladı
Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda nefes kesen bir selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Yenikapı Meydanı'ndaki büyük gösteri öncesi yapılan bu uçuş, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
İstanbul'un fethinin yıl dönümü coşkusu, bu yıl gökyüzünden yankılanan jet motoru sesleriyle taçlanıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, fetihe özel etkinlikler kapsamında İstanbul Boğazı'nda nefes kesen bir selamlama uçuşuna imza attı. Masmavi deniz ve gökyüzünün birleştiği o eşsiz manzarada süzülen çelik kanatlar, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşattı.
Bugün 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.00'da Yenikapı Meydanı'nda on binlerce kişinin katılımıyla icra edilecek asıl büyük gösteri öncesinde, çevre tanıma amacıyla yapılan bu hazırlık uçuşu, şehrin dört bir yanından büyük bir ilgiyle takip edildi. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir'in kokpitinde yer aldığı F-16 savaş uçağı, İstanbul'un tarihi silüeti üzerinde gururla manevralar yaptı. Uçuşu sahil şeridinden izleyen vatandaşlar, gökyüzündeki bu muazzam şova alkışlarla ve cep telefonu kameralarıyla eşlik etti. Kartal'dan ailesiyle birlikte kilometrelerce yol kat ederek gösteriyi izlemeye gelen emekli bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, duygularını "Gururumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri. Hem bugün çevre tanıma uçuşunu hem de asıl gösteriyi izlemek için ailecek geldik" sözleriyle ifade etti.
Çocuklarının bu tarihi ana tanıklık etmesini istediği için uzak bir noktadan geldiğini belirten Coşkun Akboğa ile "Ülkemizin çeşitli yerlerinden, farklı il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımız var. Çok gururlu bir şekilde SOLOTÜRK'ü izlemekteyiz" diyen Kaan Emre Gündoğan'ın sözleri, bu milli şovun halk üzerindeki birleştirici etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.