İstanbul boğazında tedirgin eden görüntü: Sular çekildi...
Beykoz’da Anadolukavağı sahilinde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıkması tedirginliğe yol açtı.
Beykoz Anadolu Kavağı Sahil şeridinde ‘gelgit' nedeniyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 80 santimetre geri çekildi.
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Suyun çekildiği yerlerde deniz altındaki kayalıklar ve yosunlar ortaya çıktı.
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Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve balıkçılar ise deniz suyunun çekildiğini fark edince cep telefonları ile o anları kayda aldı.
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