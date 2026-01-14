  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul Boğazı'nda ünlü restoranda yangın paniği

İstanbul Boğazı'nda ünlü restoranda yangın paniği

Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan ünlü restoranın müştemilatında yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı'nda ünlü restoranda yangın paniği - Resim: 1

Yangın saat 08.30 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle bir restorantın müştemilatında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. 

1 / 5
İstanbul Boğazı'nda ünlü restoranda yangın paniği - Resim: 2

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

2 / 5
İstanbul Boğazı'nda ünlü restoranda yangın paniği - Resim: 3

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. 

3 / 5
İstanbul Boğazı'nda ünlü restoranda yangın paniği - Resim: 4

Müştemilat yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

4 / 5