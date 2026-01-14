İstanbul Boğazı'nda ünlü restoranda yangın paniği
Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan ünlü restoranın müştemilatında yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Yangın saat 08.30 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle bir restorantın müştemilatında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.
1 / 5
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 / 5
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
3 / 5
Müştemilat yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
4 / 5