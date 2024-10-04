İstanbul Boğazı'nda yangın paniği: 2 işçi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki inşaat sırasında yangın çıktı. Yangında 2 işçi hastaneye kaldırılırken, yükselen dumanlar boğazı sardı.
Kaynak: DHA
Bahçeşehir Üniversitesi'nin yapımı devam eden inşaat bölümünde bulunan boş konteynerlerde yangın çıktı.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, boş konteynerde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine etrafı yoğun duman kapladı.
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Diğer konteynerlerdeki işçiler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü.
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