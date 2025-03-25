İstanbul Boğazı'ndaki en çok merak edilen gizemli askeri üs kapılarını açtı
İstanbul Boğaz Komutanlığı, hem ulusal hem de uluslararası görevlerde aktif rol alarak Türkiye'nin deniz güvenliği ve bölgesel istikrara katkı sağlamaya devam ediyor.
İstanbul Boğaz Komutanlığı, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma görevinde önemli bir rol üstleniyor. Kapılarını basına açan komutanlık bünyesinde bulunan muharip gemilerle MKT (Mayın Karşı Tedbirleri) harekatı, Karadeniz Uyum Harekatı'na destek ve keşif-karakol faaliyetleri icra edilirken, lojistik destek unsurlarıyla birlikler ve gemilere teknik destek sağlanıyor.
1955 yılında çekirdek kadro ile kurulan ve 1961'de yeniden teşkilatlandırılan İstanbul Boğaz Komutanlığı, Beykoz ilçesinde konuşlu olarak faaliyetlerine devam ediyor. Komutanlık, Montrö Sözleşmesi'nin İstanbul Boğazı'nda uygulanmasını takip etme sorumluluğunu da üstlenirken, Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu konuda daha hassas bir denetim gerçekleştiriliyor.
Özellikle savaş nedeniyle Karadeniz'e sürüklenen mayınların oluşturduğu tehlikelerin bertaraf edilmesi için mayın gözcülüğü ve MKT harekâtları düzenleniyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 24 bin saatin üzerinde seyir gerçekleştirilirken, deniz hava unsurlarıyla yapılan bin sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edildi ve tespit edilen mayınlar SAS timleri tarafından imha edildi.
Karadeniz'de kıyıdaş müttefik ülkelerin iş birliğiyle oluşturulan "Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu" (MCM BLACK SEA), Türkiye'nin öncülüğünde faaliyete geçirildi. 1 Temmuz 2024'teki MCM BLACK SEA Komite Toplantısı ile resmen başlayan faaliyetler kapsamında, Batı Karadeniz'de üç aktivasyon periyodunda MKT harekatları, tatbikatlar ve eğitimler gerçekleştirildi. Görev komutası, 15 Ocak 2025'te Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılan törenle Bulgaristan'a devredildi.