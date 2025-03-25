İstanbul Boğazı'ndaki en çok merak edilen gizemli askeri üs kapılarını açtı

Özellikle savaş nedeniyle Karadeniz'e sürüklenen mayınların oluşturduğu tehlikelerin bertaraf edilmesi için mayın gözcülüğü ve MKT harekâtları düzenleniyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 24 bin saatin üzerinde seyir gerçekleştirilirken, deniz hava unsurlarıyla yapılan bin sortide 5 bin saatin üzerinde uçuş icra edildi ve tespit edilen mayınlar SAS timleri tarafından imha edildi.