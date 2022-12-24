İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı

Çökmenin etkisiyle restoranın balkon kısmında bulunan 25 kişi restoranla yol arasındaki suya düştü. Suya düşen vatandaşları restoran çalışanları ve diğer müşteriler kurtarmaya çalışırken durum bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ve ekiplerine bildirildi.