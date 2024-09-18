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İstanbul Boğazı'ndan 392 metrelik bir dev geçti

Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzun İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul Boğazı'ndan 392 metrelik bir dev geçti - Resim: 1

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

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İstanbul Boğazı'ndan 392 metrelik bir dev geçti - Resim: 2

Rus Bandıralı PD-30 isimli yüzer havuzun, İstanbul Boğazı’ndan geçişi sürüyor. 

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İstanbul Boğazı'ndan 392 metrelik bir dev geçti - Resim: 3

Boğazdan geçen yüzer havuza, 5 kurtarma romörkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik ediyor. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

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İstanbul Boğazı'ndan 392 metrelik bir dev geçti - Resim: 4
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