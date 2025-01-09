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İstanbul Boğazı'nın buz gibi sularında ölüm kalım anları kamerada

Üsküdar açıklarında seyreden deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle bir balıkçı teknesinden düştü. Balıkçı, diğer balıkçılar tarafından kurtarılırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı'nın buz gibi sularında ölüm kalım anları kamerada - Resim: 1

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı, Çengelköy açıklarında meydana geldi. Hızla ilerleyen deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar, yan yana avlanan balıkçıların teknelerine vurdu.

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İstanbul Boğazı'nın buz gibi sularında ölüm kalım anları kamerada - Resim: 2

Sallanan teknelerden birinde bulunan bir balıkçı dengesini kaybederek denize düştü. 

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İstanbul Boğazı'nın buz gibi sularında ölüm kalım anları kamerada - Resim: 3

Bir süre kendi imkanlarıyla teknesine çıkmaya çalışan balıkçı, başarılı olamayınca arkadaşlarından yardım istedi. 

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İstanbul Boğazı'nın buz gibi sularında ölüm kalım anları kamerada - Resim: 4

Diğer balıkçı teknesinde bulunan bir kişi denize düşen arkadaşını kolundan tutarak kurtardı. 

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