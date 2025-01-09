İstanbul Boğazı'nın buz gibi sularında ölüm kalım anları kamerada
Üsküdar açıklarında seyreden deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle bir balıkçı teknesinden düştü. Balıkçı, diğer balıkçılar tarafından kurtarılırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı, Çengelköy açıklarında meydana geldi. Hızla ilerleyen deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar, yan yana avlanan balıkçıların teknelerine vurdu.
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Sallanan teknelerden birinde bulunan bir balıkçı dengesini kaybederek denize düştü.
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Bir süre kendi imkanlarıyla teknesine çıkmaya çalışan balıkçı, başarılı olamayınca arkadaşlarından yardım istedi.
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Diğer balıkçı teknesinde bulunan bir kişi denize düşen arkadaşını kolundan tutarak kurtardı.
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