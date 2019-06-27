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  3. 27 Haziran 2019 18:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde en yakın rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin 767 oy fark atarak tarihi bir zafer kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün mazbatasına ikinci kez kavuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde yüzde 54.21 oy alarak başkan seçilen Ekrem İmamoğlu bugün göreve başlıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

İmamoğlu, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almak üzere 17.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 17:15 sıralarında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne geldi. İmamoğlu’na eşi ve oğlunun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.

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