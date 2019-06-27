İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde en yakın rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin 767 oy fark atarak tarihi bir zafer kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün mazbatasına ikinci kez kavuştu.
23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde yüzde 54.21 oy alarak başkan seçilen Ekrem İmamoğlu bugün göreve başlıyor.
İmamoğlu, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almak üzere 17.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne geldi.