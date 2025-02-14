İstanbul Büyükşehir'den İstanbul'un kalbine yepyeni bir meydan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tarihi Yarımada’nın en önemli akslarından biri olan Ordu Caddesi’ne değer katmaya devam ediyor. Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma Projesi kapsamında Aksaray Meydan Köprüsü’ne seyir terası yapılıyor. Yeşil alanları ve kent mobilyalarıyla yenilenecek olan Aksaray, dinlenme ve buluşma alanı haline gelecek.
İBB, Ordu Caddesi’ni yayalaştırma ve prestij caddesi haline getirme çalışmaları kapsamında yeni bir projeyi hayata geçiriyor.
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Yeşil alanlar ve oturma alanlarıyla donatılacak Aksaray Meydan Köprüsü, yeni bir işlev kazanacak.
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İBB, Ordu Caddesi’ndeki yayalaştırma çalışmaları kapsamında Aksaray Meydan Köprüsü’ne seyir terası yapacak.
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Çalışmalar kapsamında bölgeye, tarihi dokuya uygun oturma elemanları yerleştirilecek. Ayrıca yeşil alan kazandırılarak bölge, dinlenme ve buluşma alanına dönüştürülecek.
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