İstanbul Çatalca'da insansız deniz aracı bulundu

Olay, saat 12.00 sıralarında Akalan Mahallesi Sahili'nde meydana geldi. Sahilde görevli cankurtaranlar jetskiyi fark ederek yanına gitti. Donanımı farlı olduğunu gören cankurtaranlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından jetskinin etrafında güvenlik önlemi alındı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracı Çatalca İlçesi Yalıköy sahiline vurmuştur. Olay yerine ivedilikle Vize Kolluk Destek Timi ekipleri sevk edilmiştir. Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.