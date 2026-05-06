İstanbul D-100'de zincirleme facia: Otomobil diğer aracın altına girdi! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'un ana arterlerinden D-100 Karayolu Kartal mevkiinde meydana gelen zincirleme kaza, trafiği felç etti. 4 aracın birbirine girdiği kazada, çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil önündeki lüks aracın altına girerken, olayda 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.45 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki bir servis aracı, önünde yavaşlayan Hyundai marka otomobile arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, önünde bulunan Chery marka cipin altına girdi. Kazanın etkisiyle en öndeki Fiat marka araç da zincirleme çarpışmaya dahil oldu.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda bulunan ve çarpışmanın etkisiyle sarsılan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Kadıköy istikameti ve yan yol üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Bir aracın diğerinin altına girdiği kaza yerinde, araçların çekilmesi için hummalı bir çalışma yürütüldü. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kademeli olarak normale dönmeye başladı. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere servis aracının sürücüsü ve diğer tanıkların ifadelerine başvurarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.