İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde

Tokyo'nun yerel ulusal ve yabancı yayınlar olmak üzere Türkiye basınında da oldukça yer aldığı kaydedildi. Sadece İstanbul'un içinde geçtiği haber sayısı ise 270 bin 212 olarak gözlendi. İŞTE O LİSTE Tokyo'nun (Japonya) 37 milyon 393 bin kişi