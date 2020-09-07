SON DAKİKA
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Eylül 2020 13:15

İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en kalabalık şehirleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl Tokyo ile alakalı basında çıkan haber adedi 11 bin 83 olarak görüldü.

İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en kalabalık şehirleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl Tokyo ile alakalı basında çıkan haber adedi 11 bin 83 olarak görüldü.

1/ 13
İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde

Tokyo'nun yerel ulusal ve yabancı yayınlar olmak üzere Türkiye basınında da oldukça yer aldığı kaydedildi. Sadece İstanbul'un içinde geçtiği haber sayısı ise 270 bin 212 olarak gözlendi. İŞTE O LİSTE Tokyo'nun (Japonya) 37 milyon 393 bin kişi

2/ 13
İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde

İkinci sırada 30 milyon 291 bin nüfus ile Delhi (Hindistan),

3/ 13
İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde

üçüncü sıraya da 27 milyon 58 bin ile Şangay'ın (Çin) yerleştiği kaydedildi.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM