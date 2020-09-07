İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde
Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en kalabalık şehirleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl Tokyo ile alakalı basında çıkan haber adedi 11 bin 83 olarak görüldü.
Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en kalabalık şehirleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl Tokyo ile alakalı basında çıkan haber adedi 11 bin 83 olarak görüldü.
Tokyo'nun yerel ulusal ve yabancı yayınlar olmak üzere Türkiye basınında da oldukça yer aldığı kaydedildi. Sadece İstanbul'un içinde geçtiği haber sayısı ise 270 bin 212 olarak gözlendi. İŞTE O LİSTE Tokyo'nun (Japonya) 37 milyon 393 bin kişi