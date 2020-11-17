İstanbul Eminönü'nde korkutan kalabalık
Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesine rağmen, özellikle İstanbul'un kalabalık ilçelerinden biri olan Eminönü'nde kalabalık dikkat çekti.
Her yaş kesiminden insanın akın ettiği Eminönü'ndeki manzara, artan koronavirüs vakalarına rağmen değişmedi.
Esnafı, turisti, yerlisi, genci, yaşlısı maskesiz geziyor. DHA ekibinin Eminönü ve Sirkeci ilçelerinde yaptığı çekimlerde, yapılan koronavirüs uyarılarına rağmen sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı görüldü. Birçok kişi yemek yediği, sigara içtiği, nefes alamadığı veya unuttuğu gerekçesi ile maske takmadığını söyledi.
Bazıları ise, karşısında kamera görünce maske takmaya başladı. Kimi nefes alamadığını iddia ediyor, kimi yeni sigara içtiğini. Bazılarının ise maskesinin çeneye ya da burun altına indirdiği de görülüyor.
Eminönü sahilde maskesi çenesinde dolaşan Sergen Yılmaz, hava sıcaklıkları nedeniyle maskenin bunalttığını söyledi. Yılmaz, “Öz önce çıkarmıştım ama geri taktım. Yemek yediğim için çıkardım. Vakalar korkutuyor ama bazen mecbur daralıyoruz. Bugün hava çok sıcak. Mecbur bazen indiriyoruz. Evet kasım ayında olabiliriz ama çok sıcak güneşi görmüyor musunuz tepemizde şu an. Evet maalesef çok tehlikeli ama yapacak bir şey yok" dedi.