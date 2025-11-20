İstanbul Fatih'te bir başka otelde daha yine bir şüpheli ölüm... O da Almanya'dan gelmişti
İstanbul'da peş peşe yaşanan zehirlenme vakaları sürerken Almanya'dan Türkiye'ye gelen 4 kişilik bir aile hayatını kaybetmişti. Dün gece de yine İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan bir kişi yaşamını yitirdi.
Olay, gece saat 02.40 sıralarında Muhsine Hatun Mahallesi Samsa Sokak'taki bir otelde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, G.T. Almanya'da çalıştığı lojistik firmasının Yenikapı'da düzenlenecek fuar için 18 Kasım'da İstanbul'a geldi. G.T., gün içinde Fatih'te çeşitli restoranlarda yemek yedikten sonra kaldığı otele geri döndü.
Gece saatlerinde nefes darlığı ve yoğun terleme şikayeti yaşaması üzerine arkadaşlarını arayarak durumunu bildiren G.T. 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu.
Ambulansla tanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne G.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri hem otelde hem de hastanede incelemede bulundu. Öte yandan otel sahibinin telde yaklaşık bir yıl önce ilaçlama yapıldığını ifade ettiği öğrenildi.