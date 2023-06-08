İstanbul Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Fatih'te yaşanan olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, öğle saatlerinde Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda etrafa kontrolsüz şekilde biber gazı sıktı. Bölgede tavukçuluk yapan Beşir K. ve Harun K., müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle bu kişiyle tartıştı.