İstanbul Finans Merkezi’ne Uluslararası Arenada 4 Büyük Ödül birden
Küresel finans merkezi olma vizyonuyla hayata geçirilen İstanbul Finans Merkezi, dört prestijli uluslararası ödül kazanarak Türkiye ve Avrupa’da büyük bir başarıya imza attı.
Gayrimenkul sektörünün en saygın organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) sahiplerini buldu. Bu yıl Türkiye’yi temsil eden İstanbul Finans Merkezi (İFM), farklı kategorilerde elde ettiği 4 ödülle büyük bir başarıya imza attı.
İstanbul Finans Merkezi; Türkiye’de ‘En İyi Karma Kullanım Projesi’ ve ‘En İyi Ofis Geliştirme’ kategorilerinde, Avrupa’da ise ‘En İyi Ticari Yüksek Yapı’ kategorisinde ödüle layık görüldü.
Ayrıca İFM AVM de ‘En İyi Perakende Geliştirme’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.
İstanbul Finans Merkezi yerli ve yabancı, finansal ve finansal olmayan kuruluşlara küresel standartlarda bir ekosisteme ve tüm dünya pazarlarına kolay erişim sunan, Türkiye’nin en stratejik projelerinden biri olarak ön plana çıkıyor.