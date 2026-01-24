İstanbul gece hayatında ''operasyon'' korkusu: Artık müşteriler adım adım izleniyor
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması, eğlence sektörünü alarma geçirdi. Adlarının soruşturma dosyalarına girmesinden çekinen mekan sahipleri, müşterileri yakından izleyip güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.
Son dönemde yürütülen uyuşturucu soruşturması, İstanbul gece hayatındaki mekanları harekete geçirdi. Mekan sahipleri, artık müşterileri adım adım takip ediyor.
"ARTIK MÜŞTERİLER GÖZLEMLENİYOR"
Sabah gazetesinin haberine göre, eğlence mekânları, adlarının dosyalara girmemesi için güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Tuvaletler, çöpler ve kameralar yakından izleniyor; 'Yasaklı madde kullanmak yasaktır' tabelaları asılıyor. Garsonlar da artık müşterileri gözlemliyor.
Eğlence mekânlarında ciddi bir tedirginlik hâkim. Polis operasyonlarından sonra pek çok işletme, adının herhangi bir dosyada geçmemesi için güvenlik önlemlerini artırdı. Eskiden yalnızca eğlenceye odaklanan işletmeler artık her hareketi dikkatle izliyor.
Tuvalet girişlerine görevliler yerleştirildi, çıkan müşterinin ardından çöpler toplanıyor. Peçeteler, bardak altlıkları inceleniyor. Güvenlik kameraları her gün taranıyor.