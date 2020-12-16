İstanbul genelinde ''Yeditepe Huzur'' denetimi
İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur 2020-26" denetimleri gerçekleştirildi. Kontrollerde koronavirüs önlemlerinin alınıp alınmadığına da dikkat edildi.
İstanbul'da, 39 ilçede aynı zamanda 'Yeditepe Huzur Denetimi 2020/26' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri yerde denetim yaparken polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.
Uygulama kapsamında, birçok noktada denetimler yapıldı. Araçlar kontrol edilerek didik didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların özel harekat polislerince kontrol altına alındığı kontrollerde, durdurulan araçlarda Narkotik köpeği ‘Bozo' arama yaparken, trafik ve evrak kontrolleri yapıldı.
Uygulamada polis ekipleri, araç sürücülerini ve araçların içindeki şahıslara covid-19 uyarısı yaparken, bu kapsamda maske, mesafe ve temizliği dikkat edilmesi istendi.