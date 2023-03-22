İstanbul Haliç Köprüsü'nde feci kaza!
İstanbul Haliç Köprüsü'nde 1 ambulans ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.20 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde yaşandı.
1 / 5
İddiaya göre, Okmeydanı istikametine giden hasta taşıyan bir ambulans, Haliç Köprüsü'nün çıkışına yakın yerde bir otomobile çarptı.
2 / 5
Ambulans, ardından 2 otomobile daha çarparak durabildi. Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile otomobildeki bir kişi yaralandı.
3 / 5
Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (DHA)
4 / 5