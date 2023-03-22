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  4. İstanbul Haliç Köprüsü'nde feci kaza!

İstanbul Haliç Köprüsü'nde feci kaza!

İstanbul Haliç Köprüsü'nde 1 ambulans ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul Haliç Köprüsü'nde feci kaza! - Resim: 1

Kaza, saat 21.20 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde yaşandı.

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İstanbul Haliç Köprüsü'nde feci kaza! - Resim: 2

İddiaya göre, Okmeydanı istikametine giden hasta taşıyan bir ambulans, Haliç Köprüsü'nün çıkışına yakın yerde bir otomobile çarptı.

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İstanbul Haliç Köprüsü'nde feci kaza! - Resim: 3

Ambulans, ardından 2 otomobile daha çarparak durabildi. Kazada, ambulanstaki 2 hemşire ve bir hasta ile otomobildeki bir kişi yaralandı. 

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İstanbul Haliç Köprüsü'nde feci kaza! - Resim: 4

Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (DHA)

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