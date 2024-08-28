İstanbul hava sahasına '''Cumulonimbus bulutu'' engeli
İstanbul'da hava şartları sebebiyle oluşan elektrik yüklü cumulonimbus bulutları, hava trafiğini engelleyerek, uçakların uzun süre havada kalmasına sebep oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen sağanak yağış gerçekleşti. Sağanak öncesi İstanbul semaları karardı. İstanbul'u etkisi altına alan elektrik yüklü cumulonimbus bulutları nedeniyle ise hava trafiği aksadı.
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Cumulonimbus bulutları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi verdi.
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