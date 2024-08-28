İstanbul hava sahasına '''Cumulonimbus bulutu'' engeli

Cumulonimbus bulutları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi verdi.