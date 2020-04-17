İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü
Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu ve iptallerin yaşandığı İstanbul'da, yılın ilk çeyreğinde sefer ve yolcu sayısında, geçen senenin aynı dönemine kıyasla azalma yaşandı.
Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu ve iptallerin yaşandığı İstanbul'da, yılın ilk çeyreğinde sefer ve yolcu sayısında, geçen senenin aynı dönemine kıyasla azalma yaşandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda ocak, şubat ve mart ayında iç hatta 1853, dış hatta 5 bin 478 sefer yapıldı. Yılın ilk 3 ayında 7 bin 331 uçuş bu havalimanından düzenlendiği belirlendi.
Ocak-mart döneminde, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 48 bin 225 sefer icra edildi. Seferlerin 28 bin 588'i iç hat, 19 bin 637'si dış hat noktalarına yapıldı.