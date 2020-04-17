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  3. 17 Nisan 2020 14:16

İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü

Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu ve iptallerin yaşandığı İstanbul'da, yılın ilk çeyreğinde sefer ve yolcu sayısında, geçen senenin aynı dönemine kıyasla azalma yaşandı.

İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü

Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu ve iptallerin yaşandığı İstanbul'da, yılın ilk çeyreğinde sefer ve yolcu sayısında, geçen senenin aynı dönemine kıyasla azalma yaşandı.

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İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda ocak, şubat ve mart ayında iç hatta 1853, dış hatta 5 bin 478 sefer yapıldı. Yılın ilk 3 ayında 7 bin 331 uçuş bu havalimanından düzenlendiği belirlendi.

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İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü

Ocak-mart döneminde, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 48 bin 225 sefer icra edildi. Seferlerin 28 bin 588'i iç hat, 19 bin 637'si dış hat noktalarına yapıldı.

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İstanbul Havalimanı başarısını sürdürdü

Bu dönemde, İstanbul Havalimanı'nda iç hatta 22 bin 80, dış hatta 64 bin 447 sefer icra edildi. Yolcular, üç ay boyunca 86 bin 527 seferle bu havalimanından seyahat etti.

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