İstanbul Havalimanı'nda 12 milyon TL'lik dev operasyon

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine kontrol noktasına gelen polis, R.E., H.B., A.E., X.W. ve M.H. isimleri yolcuların valizlerinde çok sayıda faturasız ilacın, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ve soğuk zincire bağlı ilaçlar olduğunu tespit etti.