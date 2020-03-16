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  3. 16 Mart 2020 13:45

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen "kırmızı bant" uygulaması başlattı.

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen "kırmızı bant" uygulaması başlattı.

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İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması

İGA, Kovid-19'a karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi.

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İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması

Sıraya girilen noktalara kırmızı bant çekilerek, yolcuların yakın temasta bulunmalarının önüne geçildi.

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İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı kırmızı bant uygulaması

''Kırmızı bant" uygulaması ile "sosyal mesafeleşme'' kuralları çerçevesinde yolcuların seyahatleri daha güvenli hale getirildi.

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