İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı hareketliliği

''İNSANLARDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Kurban Bayramı tatilini memleketi Sivas'ta geçireceğini ifade eden Hakan Akdağ, "Geçen bayram gidememiştik, biletimiz iptal olmuştu bu bayram gideceğiz. Normal hayatımdaki tedbirleri uyguluyorum. Maskemiz ve dezenfektanımız var. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Köye gittiğim için orada kurallar biraz daha rahat olabiliyor. Tek tesellimiz daha kapalı bir çevre olduğu için dışarıdan pek yok" diye konuştu.

