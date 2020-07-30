İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı hareketliliği
Kurban Bayramı tatilini, tatil merkezlerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı'na akın etti. Havalimanında yoğunluk yaşandı.
Corona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle memleketlerine gidemeyenler bu kez, Kurban Bayramı'nda bu seyahatlerini gerçekleştiriyor.
Bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı'nda corona virüs tedbirleri kapsamında işlemlerini yaptı.
''İNSANLARDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUZ''
Kurban Bayramı tatilini memleketi Sivas'ta geçireceğini ifade eden Hakan Akdağ, "Geçen bayram gidememiştik, biletimiz iptal olmuştu bu bayram gideceğiz. Normal hayatımdaki tedbirleri uyguluyorum. Maskemiz ve dezenfektanımız var. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Köye gittiğim için orada kurallar biraz daha rahat olabiliyor. Tek tesellimiz daha kapalı bir çevre olduğu için dışarıdan pek yok" diye konuştu.