İstanbul Havalimanı'nda tarihi an ! İlk uçak havalandı
İstanbul Havalimanı'nda ilk ticari uçuş Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Ankara seferiyle bugün başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli uçuş yapıldı.
Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli uçuş gerçekleşti. Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı saat Ankara’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.
İlk uçuş için gerçekleştirilen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Hava yolları yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 349 yolcu, Check-in işlemlerinin ardından uçağa biniş yaptı.
İLK SEFERDE THY’NİN EN BÜYÜK UÇAĞI YER ALDI
THY bu ilk sefere özel olarak bünyesindeki en büyük yolcu uçağı olan 349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli uçağıyla seferi icra ediyor. İstanbul Havalimanı’ndan havalanacak ikinci tarifeli sefer ise Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak. İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli inişi gerçekleştirecek Ankara-İstanbul seferini yapan uçak ise saat 14.15'de piste iniş yapacak.