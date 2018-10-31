İstanbul Havalimanı'nda tarihi an ! İlk uçak havalandı

İLK SEFERDE THY’NİN EN BÜYÜK UÇAĞI YER ALDI



THY bu ilk sefere özel olarak bünyesindeki en büyük yolcu uçağı olan 349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli uçağıyla seferi icra ediyor. İstanbul Havalimanı’ndan havalanacak ikinci tarifeli sefer ise Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak. İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli inişi gerçekleştirecek Ankara-İstanbul seferini yapan uçak ise saat 14.15'de piste iniş yapacak.



