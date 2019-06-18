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  3. 18 Haziran 2019 12:41

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem ! Sadece 18 saniye sürecek

İstanbul Havalimanı'nda yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilecek. Test aşamasındaki sistem önümüzdeki günlerde kalıcı olarak uygulamaya geçecek.

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem ! Sadece 18 saniye sürecek

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcu konforunun en üst seviyede sağlandığı havalimanında yolculara zaman kazandıracak yeni bir uygulama başlatıyor.

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İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem ! Sadece 18 saniye sürecek

Hızlı Pasaport geçiş sistemi olarak adlandırılan uygulamada yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinden ardından 18 saniye içerisinde pasaport kontrolünden geçiş sağlayacak.

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İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem ! Sadece 18 saniye sürecek

İstanbul Havalimanı'nda gidiş katında 10, transfer ve geliş katında 20 olmak üzere toplam 30 adet hızlı pasaport geçiş bankosu bulunuyor.

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İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem ! Sadece 18 saniye sürecek

Bu sistemi Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstü herkes kullanabilecek.

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