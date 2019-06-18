İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem ! Sadece 18 saniye sürecek
İstanbul Havalimanı'nda yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilecek. Test aşamasındaki sistem önümüzdeki günlerde kalıcı olarak uygulamaya geçecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcu konforunun en üst seviyede sağlandığı havalimanında yolculara zaman kazandıracak yeni bir uygulama başlatıyor.
Hızlı Pasaport geçiş sistemi olarak adlandırılan uygulamada yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinden ardından 18 saniye içerisinde pasaport kontrolünden geçiş sağlayacak.
İstanbul Havalimanı'nda gidiş katında 10, transfer ve geliş katında 20 olmak üzere toplam 30 adet hızlı pasaport geçiş bankosu bulunuyor.