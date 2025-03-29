İstanbul Havalimanı'ndan bayram göçü: 242 binden fazla kişi seyahat edecek
Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan İstanbul Havalimanı'ndan bugün 242 bin 157 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA
İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu arife gününde de devam ediyor.
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Bugün başlayan 9 günlük bayram tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda aralıklarla yolcu yoğunluğu gözlendi.
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Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişleriyle X-ray kontrol noktalarında kuyruklar oluştu.
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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçmesini sağlıyor.
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