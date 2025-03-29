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İstanbul Havalimanı'ndan bayram göçü: 242 binden fazla kişi seyahat edecek

Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan İstanbul Havalimanı'ndan bugün 242 bin 157 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
İstanbul Havalimanı'ndan bayram göçü: 242 binden fazla kişi seyahat edecek - Resim: 1

İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu arife gününde de devam ediyor. 

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İstanbul Havalimanı'ndan bayram göçü: 242 binden fazla kişi seyahat edecek - Resim: 2

Bugün başlayan 9 günlük bayram tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda aralıklarla yolcu yoğunluğu gözlendi. 

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İstanbul Havalimanı'ndan bayram göçü: 242 binden fazla kişi seyahat edecek - Resim: 3

Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişleriyle X-ray kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. 

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İstanbul Havalimanı'ndan bayram göçü: 242 binden fazla kişi seyahat edecek - Resim: 4

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçmesini sağlıyor.

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