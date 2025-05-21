İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla kapatılan Atatürk Havalimanı'nın son hali görüntülendi

Ağaç ve peyzaj düzenlemeleri ile yeşile bürünen alan havadan görüntülendi. Pistlerin üzerinde ise onlarca tenis, basketbol oyun sahaları bulunuyor. Aralarında 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak.