İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla kapatılan Atatürk Havalimanı'nın son hali görüntülendi
İstanbul Havalimanı'nın devreye alınmasıyla kapatılan Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'e çevirme çalışmaları devam ederken, Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'da yaşayanlara nefes aldıracak, tamamlandığında ise kentin "yeşil koridoru" olma görevini üstlenmesi bekleniyor. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği millet bahçesi içerisinde yeşil alanlar havalimanın da görüntüsünü değiştiriyor.
Ağaç ve peyzaj düzenlemeleri ile yeşile bürünen alan havadan görüntülendi. Pistlerin üzerinde ise onlarca tenis, basketbol oyun sahaları bulunuyor. Aralarında 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak.
İğreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak olan millet bahçesi, tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alana sahip olacak.
70 bin metrekareye yakın kapalı bölümleri ve sosyal donatıları ile güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen bir yapay derenin bulunacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ile dinlenme yerleri oluşturulacak.