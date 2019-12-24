İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı

İstanbul Yeni Havalimanı birinci kısmı 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcularına hizmet vermeye başladı. Havalimanının diğer kısımlarının inşaatı ise hızla devam ediyor. UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN