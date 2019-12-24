İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı
İstanbul Yeni Havalimanı birinci kısmı 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcularına hizmet vermeye başladı. Havalimanının diğer kısımlarının inşaatı ise hızla devam ediyor. UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Havalimanında yeni yapılan pist ise uzaydan gözükmeye başladı. Kaydedilen uydu görüntülerinde pistin üzerinde yüzlerce kamyonun çalıştığı gözüküyor.
76.5 milyon metrekarelik alan üzerinde inşaat çalışmaları yıllar içindeki değişimi uydu çekilen fotoğrafları ile gözler önüne serildi.