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  3. 24 Aralık 2019 12:00

İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı

İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı

İstanbul Yeni Havalimanı birinci kısmı 6 Nisan 2019 tarihi itibariyle yolcularına hizmet vermeye başladı. Havalimanının diğer kısımlarının inşaatı ise hızla devam ediyor. UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı

Havalimanında yeni yapılan pist ise uzaydan gözükmeye başladı. Kaydedilen uydu görüntülerinde pistin üzerinde yüzlerce kamyonun çalıştığı gözüküyor.

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İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı

76.5 milyon metrekarelik alan üzerinde inşaat çalışmaları yıllar içindeki değişimi uydu çekilen fotoğrafları ile gözler önüne serildi.

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İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı

Fotoğraflarda inşaatın başladığı günden bu güne gelinen aşamalar net bir şekilde görülüyor.

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