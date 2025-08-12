  1. Anasayfa
İstanbul için alarm çanları çalıyor: Evlerinizdeki kap, kacak, bidon ve kovaları doldurun

İstanbul'da etkili olan sıcak havanın etkisiyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 48.3 olarak güncellendi.

Kaynak: İHA
Mega kent İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının ardından geçen hafta aralıklı etkili olan yağmur yağışı barajlara yaramadı. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 48.3 oldu. 

Öte yandan en dolu baraj yüzde 66.1 ile Elmalı Barajı, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 28.05'le Istrancalar oldu.

Doluluk oranı yüzde 31.53 olan Alibey Barajı ise havadan görüntülendi. 

