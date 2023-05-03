İstanbul Kadıköy'de kan donduran cinayet
İstanbul Kadıköy'de yaşanan korkunç cinayet tüyleri diken diken etti. Bir sokak çalgıcısı kendisinden istek yapan bir kişinin istek yaptığı türküyü söylemediği gerekçesiyle katledildi.
Kadıköy'de akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, rıhtımda şarkı söyleyen 30 yaşındaki C.A. ile istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçaklanan C.A. denize düştü. Denizden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre Olay, saat 19.00 sıralarında Kadıköy rıhtımında meydana geldi. 30 yaşındaki C.A., yanında bulunan ses sistemiyle müzik çalıp şarkı söylüyordu. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen M.C., C.A.’dan hoparlörden türkü çalmasını istedi. C.A. olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.C., elindeki bıçakla C.A.’ı göğsünden yaraladı. C.A., aldığı darbenin etkisiyle denize düştü. Ardından şüpheli M.C. da denize atladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı C.A.’a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. C.A., ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli M.C. ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. C.A. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Görgü tanığı M.A.,"C.A. bizim için farklıydı, efendiydi, sessiz sakindi. Allah rahmet eylesin kardeşimize. Rabbim ailesine sabır versin. Çocuk burada müzik açmış. Ondan sonra adamın biri de gelmiş, türkü aç demiş. Cihan da açmamış herhalde. Ya da başka bir şey oldu. Aralarında kavga çıkmış. Adam da tutmuş bıçağı Cihan’a sallamış. Cihan zaten denize düştüğü zamanda öteki denize atlayarak kaçmaya çalışmış. Ya kurtarmaya atlamış onu ya da kaçmaya çalışmış. Sonra yakalanmış zaten" dedi.