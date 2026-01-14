İstanbul Kadıköy'de korkutan yangın: 1’i ağır 8 yaralı var
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında, gece saat 01.40 sıralarında çıkan yangında 1’i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Haşimbey Sokak’ta katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevler ve yoğun duman nedeniyle binada bulunan vatandaşlar mahsur kalırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar binadan çıkarıldı.
Yangında A.Y. (95) isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, N.T. (67), M.S. (60), R.Ö. (70), A.Ö. (76) ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale gelirken, olay yerindeki soğutma ve inceleme çalışmaları tamamlandı.
