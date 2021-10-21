İstanbul kaldırımlarında ''moped'' işgali

Düzensiz şekilde kaldırım kenarlarına ve direklere bağlanan scooter ve mopedler yaya geçişini zorlaştırıyor, yayalar araçların ya çevresinden dolaşmak ya da üzerinden atlamak zorunda kalıyor. Engelliler ve bebek arabalı kişilerde büyük güçlük yaşıyor. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bu araçlar için ayrı bir park alanı olması gerektiğini söylüyor. Bazı esnaf ise direklere astıkları "Buraya scooter park etmek yasaktır" yazıları ile duruma çözüm üretmeye çalışıyor.