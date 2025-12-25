İstanbul - Kapıkule arasını 1,5 saate indirecek hızlı tren hattı inşaatının son durum..

Projenin en kritik bölümlerinden birini oluşturan Halkalı-Ispartakule etabındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu 8,4 kilometrelik bölüm içerisinde yer alan ve Küçükçekmece Gölü'nün altından geçecek olan tünel inşaatları, projenin en dikkat çekici bölümlerinden birisi. Ispartakule ve Halkalı mevkilerinde yer alan tünellerin inşaat alanları havadan dron ile görüntülenirken, bir gidiş bir geliş olmak üzere iki ayrı tüpten oluşan tünellerin büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Tüneller, gölün en dar kısmından geçerek kesintisiz bir demiryolu bağlantısı sağlayacak.