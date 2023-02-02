İstanbul kar yağışına doyacak! Günlerce sürecek
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul'a kar geliyor. Kar yağışının önümüzdeki hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. İşte 5 günlük haritalı hava durumu...
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da etkili olan kar yağışı, yarın İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de etkisini gösterecek. Hafta sonu yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağacak.
PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL'DA KAR GELİYOR, YERDE TUTAR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "İstanbul bugün 10 derece. Cumartesi gecesi, pazar ve pazartesi kar var, yerde tutar. Sıcaklık 2-3 dereceye kadar düşer. Geçen seneden akıllanmışızdır herhalde. Kış lastiği olmadan aracınızı çıkartmayın" mesajını paylaştı.
HAFTA BOYUNCA KAR BEKLENİYOR
Son tahminlere göre, yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak kar, İstanbul'da da önümüzdeki hafta boyunca görülecek.
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan ise cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının pazar günü etkisini artacağını açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:
''Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek. O yüzden kentin genelini kaplayacak kar yağışını pazar günü bekliyoruz.''