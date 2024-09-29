İstanbul kira fiyatları uçtu: En pahalı ilçe hangisi?
Endeks verilerine göre, İstanbul'da Temmuz itibarıyla konut kiraları son bir yılda yüzde 46,82 artarak ortalama 24 bin 400 lira seviyesine ulaşırken, bazı ilçelerde ortalama kiralar 35 bin lirayı geçti. İşte ilçe ilçe kira fiyatları...
Türkiye'de kira fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma sonucunda kira fiyatlarının en yüksek olduğu il Muğla olmuştu. İstanbul'un kira fiyatında zirveyi hiçbir şehre bırakmayacağı düşünülüyorken araştırmanın sonucu şaşırtmıştı.
İŞTE İLÇELERE GÖRE KONUT FİYATLARI...
Ekonomim'in haberine göre, Endeksa verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayı itibarıyla konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında arttı. İlçelere göre en düşük kira ortalaması 13 bin 800 olurken 3 ilçede ortalama 35 bin lirayı aştı. İstanbul genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 lira oalrak ölçülürken ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı.
Endeksa verilerinden yapılan derlemeye göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrelik konut kiraları şu şekilde hesaplandı:
Avcılar: 16 bin TL
Sultanbeyli: 16 bin 100 TL
Esenler: 16 bin 400 TL