İstanbul kira fiyatları uçtu: En pahalı ilçe hangisi?

İŞTE İLÇELERE GÖRE KONUT FİYATLARI...

Ekonomim'in haberine göre, Endeksa verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayı itibarıyla konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında arttı. İlçelere göre en düşük kira ortalaması 13 bin 800 olurken 3 ilçede ortalama 35 bin lirayı aştı. İstanbul genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 lira oalrak ölçülürken ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı.