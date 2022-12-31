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  4. İstanbul Kız Kulesi'ne yeniden kavuşuyor; açılacağı tarih belli oldu

İstanbul Kız Kulesi'ne yeniden kavuşuyor; açılacağı tarih belli oldu

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yılda açılacak.

İstanbul Kız Kulesi'ne yeniden kavuşuyor; açılacağı tarih belli oldu - Resim: 1

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kız Kulesi’nde Bakanlık tarafından geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

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İstanbul Kız Kulesi'ne yeniden kavuşuyor; açılacağı tarih belli oldu - Resim: 2

Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.

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İstanbul Kız Kulesi'ne yeniden kavuşuyor; açılacağı tarih belli oldu - Resim: 3

Titizlikle yürütülen restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

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İstanbul Kız Kulesi'ne yeniden kavuşuyor; açılacağı tarih belli oldu - Resim: 4

Restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile mimar Han Tümertekin’den bilgi alan Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını kaydetti.

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