İstanbul konut piyasasında ''kuzey'' rüzgarı: Satışların en çok arttığı ilçeler belli oldu
TÜİK verilerine göre, İstanbul'da yılın ilk 2 ayında 43 bin 706 adet konut satıldı. Megakentin kuzeyinde konumlanan ve merkeze uzak olan Sarıyer ve Şile’de konut satışları arttı. Bahçelievler, Silivri ve Çatalca ise ivme kaybeden ilçeler arasında yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk iki ayına ait konut satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde 236 bin 29 konutun el değiştirdiği ocak-şubat döneminde, İstanbul 43 bin 706 adet satışla ilk sırada yer aldı. Megakent, ülke genelindeki toplam satışların yaklaşık beşte birini tek başına göğüsledi.
Avrupa Yakası zirvede
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul'da toplam satışların %65,5'i (28.658 adet) Avrupa Yakası'nda gerçekleşirken, Anadolu Yakası %34,5'lik (15.048 adet) pay aldı.
En çok konut satılan ilçeler şöyle:
Avrupa Yakası: Esenyurt (5.171 adet), Küçükçekmece (2.107 adet), Bahçelievler (2.006 adet)
Anadolu Yakası: Pendik (2.058 adet), Kadıköy (1.672 adet), Maltepe (1.634 adet)
Şile ve Sarıyer'de konut satışları arttı
Şubat ayında bir önceki aya göre satış oranını en çok artıran ilçe %66,67 ile Şile oldu. Şile'yi %62,50'lik artışla prestijli konut projelerinin adresi Sarıyer takip etti.
Düşüş yaşayan ilçeler: Silivri ve Çatalca
Artış oranlarının aksine, bazı ilçelerde ivme kaybı gözlemlendi. Çatalca (%-13,33) ve Silivri (%-11,55) şubat ayında en fazla satış kaybı yaşayan bölgeler oldu. Merkeze yakın noktalardan Bahçelievler ve Zeytinburnu da şubat ayını düşüşle kapatan yerler arasında.