İstanbul korku dolu anlar: Yokuşta kayan iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi

'OPERATÖR ÇIKMAYA ÇALIŞIYORDU'

İş makinesi olay yerine çağırılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Esnaflık yapan Ramazan A. "Arkadaki iş yeri bizim ofisimiz. Grafik tasarım çalışması yaparken bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda iş makinesinin binaya doğru yaslandığını gördük. Operatör çıkmaya çalışıyordu. Onun dışarıya çıkmasına yardımcı oldum; bir sıkıntısı yoktu. Araçlarda ve vurduğu binada hasar var. Hasarla atlatılmış bir kaza" dedi.(DHA)