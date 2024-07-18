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İstanbul Metrosu'nda panik: Asansörde mahsur kaldılar

İstanbul’da 6 kişi Dudullu Bostancı metrosunda asansörünün bozulmasıyla mahsur kaldı.

Kaynak: İHA
İstanbul Metrosu'nda panik: Asansörde mahsur kaldılar - Resim: 1

Sıcak havada mahsur kalan 6 kişi güvenlik görevlileri tarafından yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı. Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi.

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İstanbul Metrosu'nda panik: Asansörde mahsur kaldılar - Resim: 2

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Dudullu Bostancı metro hattında meydana geldi. Metroya binmek için asansör kullanan 6 kişi arıza sonucu asansörde mahsur kaldı.

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İstanbul Metrosu'nda panik: Asansörde mahsur kaldılar - Resim: 3

Güvenlik görevlileri sıcak havada yaklaşık yarım saat asansör içerisinde yardım bekleyen 6 kişiyi kurtardı.

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İstanbul Metrosu'nda panik: Asansörde mahsur kaldılar - Resim: 4

Havasızlıktan fenalaşan vatandaşlara diğer vatandaşlar tarafından su verildi. Asansör bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldı.

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