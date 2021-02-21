İstanbul ne zaman normalleşecek?

EN DÜŞÜK MAVİ, EN YÜKSEK KIRMIZIBuna göre, yüz binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek.