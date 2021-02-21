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  3. 21 Şubat 2021 22:21

İstanbul ne zaman normalleşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası esnemenin detaylarını vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından normalleşme için tarih verdi, “1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz” dedi. İstanbul’da yasaklar ne zaman kalkacak?

İstanbul ne zaman normalleşecek?

Covid-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hasabından, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulundu.   

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İstanbul ne zaman normalleşecek?

İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek

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İstanbul ne zaman normalleşecek?

 Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.

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İstanbul ne zaman normalleşecek?

EN DÜŞÜK MAVİ, EN YÜKSEK KIRMIZIBuna göre, yüz binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. 

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