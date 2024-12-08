İstanbul sahilinde cansız beden bulundu

Sabah saatlerinde Bostancı İskelesinde deniz üzerinde cansız beden gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin 39 yaşında Evren M. isimli erkek vatandaşa ait olduğu tespit edildi.