İstanbul sahilinde endişelendiren görüntü: Deniz suyu metrelerce çekildi
Marmara Denizi'nin İstanbul sahilinden korkutan bir görüntü geldi. Silivri'de deniz yaklaşık 200 metre, Avcılar'da ise 15 metre çekildi. Silivri sahilinde adacıklar oluşurken, bazı balıkçı tekneleri karaya oturmamak için açıklara demirlemek zorunda kaldı.
Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mustafa Oğuzhan Sokak mevkiinde denizin geri çekilmesiyle birlikte deniz tabanı ortaya çıktı, bazı bölgelerde kum adacıkları oluştu. Denizin çekildiğini görenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Deniz suyunun çekilmesi balıkçıları da etkiledi. Limandaki bazı gırgır teknelerinin karaya oturmamak için açığa demirlediği görüldü.
Bazı gırgır gemilerinin ise balık avlamak için limandan çıkarken zorlandığı, küçük balıkçı teknelerinin halatlarla çekilerek çıkarıldığı öğrenildi.
Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Yıldız, “Silivrililer burayı bilir, burası her sene çekilen bir yer. Depremle alakalı düşünenler var ama biz bunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü her sene oluyor. Bilim insanları daha iyi bilir ama bizim bildiğimiz kadarıyla her sene burada böyle oluyor. Tahminen 200-250 metre kadar çekildi" dedi.