  4. İstanbul Samatya Sahili'nde çıplak erkek cesedi bulundu

İstanbul Samatya Sahili'nde kıyıda çıplak erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan L.D.'ye ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Samatya Sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyüş yapan bir kişi kıyıda çıplak erkek cesedi buldu. 

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri cesedin L.D.'ye ait olduğunu belirledi. 

Öte yandan L.D.'nin yakınlarının 2 gün önce kayıp ilanında bulundukları belirlendi.

12 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemelerde L.D.'nin 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. 

