İstanbul Sarıyer'de restoran yangını! Hortumla müdahale ettiler
İstanbul Sarıyer'de bir restoranın giriş katında yangın çıktı. Restoran çalışanları itfaiye gelene kadar yangına hortumla müdahale etti.
Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerindeki 2 katlı restoranda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Klima motorunda bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede restoranın arka kısmında bulunan bölümü kapladı.
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Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
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Restoran çalışanları yangına hortumla su sıkarak müdahale etti.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
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