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  4. İstanbul Sarıyer'de restoran yangını! Hortumla müdahale ettiler

İstanbul Sarıyer'de restoran yangını! Hortumla müdahale ettiler

İstanbul Sarıyer'de bir restoranın giriş katında yangın çıktı. Restoran çalışanları itfaiye gelene kadar yangına hortumla müdahale etti.

İstanbul Sarıyer'de restoran yangını! Hortumla müdahale ettiler - Resim: 1

Yeniköy Köybaşı Caddesi üzerindeki 2 katlı restoranda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Klima motorunda bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede restoranın arka kısmında bulunan bölümü kapladı. 

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İstanbul Sarıyer'de restoran yangını! Hortumla müdahale ettiler - Resim: 2

Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

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İstanbul Sarıyer'de restoran yangını! Hortumla müdahale ettiler - Resim: 3

Restoran çalışanları yangına hortumla su sıkarak müdahale etti. 

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İstanbul Sarıyer'de restoran yangını! Hortumla müdahale ettiler - Resim: 4

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.  

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